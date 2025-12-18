台指期 當心震盪擴大

股期雙市昨（18）日指數同步回檔修正，現貨指數跌56點，收27,468點；台指期則跌98點至27,591點，正價差達122.47點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大。在電子權值股普遍走弱影響下，台指期昨日開低後震盪整理，早盤跌幅一度擴大逾200點；所幸金融股持續扮演撐盤角色，跌勢逐步收斂，終場下跌98點，收出十字紅K。法人指出，指數上檔賣壓仍偏沉重，季線成為關鍵多空分水嶺，短線恐持續在季線附近震盪整理。

籌碼面部分，三大法人在台股集中市場賣超162.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加618口至4,549口，其中外資淨空單減少301口至28,731口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少69口至5,950口。

選擇權未平倉量部分，12月F3大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在25,300點。

永豐期貨表示，全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至0.81。VIX指數上升0.7至21.9。外資台指期買權淨金額0.27億元 ; 賣權淨金額0.13億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，台指回測季線後浮現買盤進場承接，指數暫守季線附近，多空於關鍵支撐位激烈交戰，短線是否止跌仍有待電子權值股的止穩力道進一步確認。

市場同時聚焦美國11月消費者物價指數（CPI）公布結果，該數據為聯準會12月利率決策後，最受關注的關鍵經濟指標。由於CPI為衡量通膨壓力的核心數據，其變化將直接牽動聯準會降息節奏，影響後續是否加速、延後甚至暫停寬鬆政策。

另外，資金並未全面撤離，顯示市場結構已從「聽到風聲就全面定價成趨勢反轉」的階段，進入更理性區分事件影響層級的狀態。事實上，甲骨文的個案本質仍偏向資金調度與財務安排層面，並非雲端與AI需求本身出現反轉，而從大型雲端服務商的資本支出規模、企業端AI導入速度以及高階算力需求來看，中長期基本面並沒有被破壞，真正受影響的仍是短線風險偏好與情緒面。