台指期反應利空短期承壓 收27,591點、下跌98點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期18日開低震盪，終場收在27,591點，下跌98點，跌幅0.35%。中央社
台指期18日開低震盪，終場收在27,591點，下跌98點，跌幅0.35%。中央社

台指期18日開低震盪，終場收在27,591點，下跌98點，跌幅0.35%，法人表示，AI 泡沫論、國內壽險因制度而調整持股，配合日本央行開會在即，大型權值股普遍走弱，惟皆為短期現象，反應完後仍有機會走聖誕行情與春節行情。

另外，台積電期收1,440元，下跌5元，電子期下跌0.57%，中型100期貨下跌0.31%。

技術面觀察，技術面觀察，周二台股開高走低，量縮失守月線。目前 RSI指標呈現橫移，顯示多方攻勢暫歇； KD指標持續向下開口發散，加上MACD綠柱體擴大，這暗示著大盤短線修正的動能正在增強，季線關卡的支撐力道將是未來幾日的觀察重點。

美國股市周三收盤走低，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙跌至三周低點，已連續四個交易日收黑。道瓊工業指數下跌 228.29 點，跌幅 0.5%，報 47,885.97 點 。標普500指數下跌 78.83 點，跌幅 1.2%，報 6,721.43 點。那斯達克綜合指數大跌 418.14 點，跌幅 1.8%，報 22,693.32 點。

日本央行 標普

