快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

AI散熱需求增溫 雙鴻發行50億元無擔保公司債募資

中央社／ 台北17日電

AI帶動液冷散熱需求爆發，散熱大廠雙鴻持續擴張，今天董事會通過2項新籌資計畫，決議發行國內第6次及第7次無擔保轉換公司債，合計發行總面額新台幣50億元。

根據雙鴻公告，2筆公司債發行期皆為5年，票面利率為0%。其中，第6次無擔保轉換公司債發行總面額30億元，將採詢價圈購方式辦理公開承銷，發行價格暫訂依票面金額100%至101%發行。

雙鴻第7次無擔保轉換公司債發行總面額20億元，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定底標以不低於面額之102%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。2筆發債計畫所募得資金，將用來償還銀行借款及充實營運資金。

另外，雙鴻今天也公告更新營運總部建置案的最新進度，雙鴻在2021年初的董事會通過此案，包含土地購買成本及興建廠辦，原本規劃建置金額不超過新台幣12億元，雙鴻決定追加預算至20億元。

雙鴻 公司債 新台幣

延伸閱讀

降息連三＋跟進「迷你版QE」！00983B、00984B雙高優息債…CP值高

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

國巨、雙鴻 押中長天期

相關新聞

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

台指期夜盤17日開盤後，在美股電子盤由黑翻紅帶動下，以27,753點、上漲64點開出後，一路震盪走高，且隨道瓊等電子盤漲...

中興電、華城 認購夯

國際銅價今年來屢創歷史新高，花旗證券預期明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元。市場供給端如智利、中國大陸皆先後減產，需求面則有多元應用的長線趨勢支撐，法人認為銅未來至少五年將供不應求。台股中的銅應用概念股相關權證可伺機布局。

南亞、台光電 四檔耀眼

隨著全球景氣緩步復甦，傳產龍頭南亞（1303）、電子材料大廠台光電（2383）近期股價表現活潑，吸引市場高度關注。法人指...

華榮抗震 押逾三個月

台股近期高檔賣壓湧現，盤面淪為個股題材表現，其中，華榮（1608）受惠國際銅價居高不下，吸引特定買盤進場挹注，股價相對抗...

全民權證／亞翔 挑價內外15%

亞翔（6139）在手訂單金額創高，累計前11月營收達672.3億元，年增9.5%，改寫歷年同期新高，已超越法人先前預估財...

全民權證／可寧衛 二檔放閃

台股昨（16）日大跌失守月線支撐，盤面個股跌多漲少，可寧衛（8422）由於明年獲利持續成長，加上高殖利率題材，具下檔保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。