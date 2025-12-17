AI散熱需求增溫 雙鴻發行50億元無擔保公司債募資

AI帶動液冷散熱需求爆發，散熱大廠雙鴻持續擴張，今天董事會通過2項新籌資計畫，決議發行國內第6次及第7次無擔保轉換公司債，合計發行總面額新台幣50億元。

根據雙鴻公告，2筆公司債發行期皆為5年，票面利率為0%。其中，第6次無擔保轉換公司債發行總面額30億元，將採詢價圈購方式辦理公開承銷，發行價格暫訂依票面金額100%至101%發行。

雙鴻第7次無擔保轉換公司債發行總面額20億元，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定底標以不低於面額之102%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。2筆發債計畫所募得資金，將用來償還銀行借款及充實營運資金。

另外，雙鴻今天也公告更新營運總部建置案的最新進度，雙鴻在2021年初的董事會通過此案，包含土地購買成本及興建廠辦，原本規劃建置金額不超過新台幣12億元，雙鴻決定追加預算至20億元。