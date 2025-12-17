台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

台指期夜盤17日開盤後，在美股電子盤由黑翻紅帶動下，以27,753點、上漲64點開出後，一路震盪走高，且隨道瓊等電子盤漲勢持續擴大，台積電ADR電子盤同步勁揚中，台指期夜盤展開新一波報復性反彈走勢，截至晚間9點左右，指數在27,954點、約大漲265點附近遊走。

17日美股電子盤的焦點，在於短線急跌，加上市場消化11月非農就業數據的多空訊息後，主要科技股開始跌深反彈下，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤不僅由黑翻紅，且分別上漲0.2%~0.4%，前二者漲點都逾百點，油、金、美元、美債也同步反彈，此外，記憶體大廠美光預計在18日凌晨公布最新一季財報，國際大行估每股獲利（EPS）將來到3.9美元、優於前一季的3.03美元，也讓市場對18日台股半導體等族群的預期心理發酵下，也帶動台指期夜盤指數大漲。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,465元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.2%，半導體期上漲0.9%，中型100期貨指數上漲0.7%。

台股17日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌11點，收27,525點，其中，外資現貨賣超323.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,181口至29,032口；投信買超7.5億元，自營商買超79億元，三大法人合計賣超236.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股早盤開高走高，惟受制於短期5、10日均線下彎，以及型態28,000點附近型態反壓，中場過後，追價買盤意願不足，最終量縮收在相對低點、K線收黑，由於台股在回測走揚的季線過程中，成交金額明顯放大，最終K線收下影線，預料走揚的季線附近仍具支撐，短線台股或將於月線附近反覆整理。