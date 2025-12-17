台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台指期夜盤17日開盤後，在美股電子盤由黑翻紅帶動下，以27,753點、上漲64點開出後，一路震盪走高，且隨道瓊等電子盤漲勢持續擴大，台積電ADR電子盤同步勁揚中，台指期夜盤展開新一波報復性反彈走勢，截至晚間9點左右，指數在27,954點、約大漲265點附近遊走。

17日美股電子盤的焦點，在於短線急跌，加上市場消化11月非農就業數據的多空訊息後，主要科技股開始跌深反彈下，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤不僅由黑翻紅，且分別上漲0.2%~0.4%，前二者漲點都逾百點，油、金、美元、美債也同步反彈，此外，記憶體大廠美光預計在18日凌晨公布最新一季財報，國際大行估每股獲利（EPS）將來到3.9美元、優於前一季的3.03美元，也讓市場對18日台股半導體等族群的預期心理發酵下，也帶動台指期夜盤指數大漲。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,465元、上漲20元附近遊走，電子期上漲1.2%，半導體期上漲0.9%，中型100期貨指數上漲0.7%。

台股17日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌11點，收27,525點，其中，外資現貨賣超323.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,181口至29,032口；投信買超7.5億元，自營商買超79億元，三大法人合計賣超236.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股早盤開高走高，惟受制於短期5、10日均線下彎，以及型態28,000點附近型態反壓，中場過後，追價買盤意願不足，最終量縮收在相對低點、K線收黑，由於台股在回測走揚的季線過程中，成交金額明顯放大，最終K線收下影線，預料走揚的季線附近仍具支撐，短線台股或將於月線附近反覆整理。

台股 台指期 台積電

中興電、華城 認購夯

國際銅價今年來屢創歷史新高，花旗證券預期明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元。市場供給端如智利、中國大陸皆先後減產，需求面則有多元應用的長線趨勢支撐，法人認為銅未來至少五年將供不應求。台股中的銅應用概念股相關權證可伺機布局。

南亞、台光電 四檔耀眼

隨著全球景氣緩步復甦，傳產龍頭南亞（1303）、電子材料大廠台光電（2383）近期股價表現活潑，吸引市場高度關注。法人指...

華榮抗震 押逾三個月

台股近期高檔賣壓湧現，盤面淪為個股題材表現，其中，華榮（1608）受惠國際銅價居高不下，吸引特定買盤進場挹注，股價相對抗...

全民權證／亞翔 挑價內外15%

亞翔（6139）在手訂單金額創高，累計前11月營收達672.3億元，年增9.5%，改寫歷年同期新高，已超越法人先前預估財...

全民權證／可寧衛 二檔放閃

台股昨（16）日大跌失守月線支撐，盤面個股跌多漲少，可寧衛（8422）由於明年獲利持續成長，加上高殖利率題材，具下檔保護...

