全民權證／定穎 挑價內外15%

經濟日報／ 盧宏奇／台北報導

定穎投控（3715）隨美系人工智慧（AI）客戶對於中國大陸以外高階產能需求殷切，法人看好明年網通及伺服器相關營收占比可望大增約一倍，帶動營收逐季走揚。

法人分析，定穎投控今年受惠伺服器、儲存式裝置、電腦周邊等接單暢旺，帶動營收創歷史新高，獲利則因泰國廠試營運，表現相對平淡。所幸明年大規模量產後，營收規模擴增，泰國廠也能達損益平衡，獲利有機會重返高峰。

定穎投控泰國廠是少數在中國大陸以外具備高階製程的生產基地，目前已通過GPU、 Switch、ASIC、主板等認證，法人看好明年高階產品占比大幅提升。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供、記者盧宏奇整理）

