全民權證／精測 押逾三個月
精測（6510）增加新廠房以應對訂單需求，顯示對未來訂單能見度具信心，隱含需求遠超原先規劃。法人估精測2027年營收及獲利將年增雙位數，公司因而於既有產能規劃外，另緊急租用新廠以應對遠超預期的訂單需求。
AI與HPC晶片測試需求帶動精測營運，AI應用需求升溫帶動高階探針卡出貨提升，並開發全面接觸式探針卡檢測設備（FCT），以縮短檢測時程、提升高腳數探針卡檢測效率。 此外，精測也啟動桃園平鎮第三廠建廠計畫，目標打造綠建築AI智慧工廠，藉由產能與技術升級，掌握測試載板與探針卡出貨動能。
權證券商建議，看好精測後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言