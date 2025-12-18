全民權證／精測 押逾三個月

精測（6510）增加新廠房以應對訂單需求，顯示對未來訂單能見度具信心，隱含需求遠超原先規劃。法人估精測2027年營收及獲利將年增雙位數，公司因而於既有產能規劃外，另緊急租用新廠以應對遠超預期的訂單需求。

AI與HPC晶片測試需求帶動精測營運，AI應用需求升溫帶動高階探針卡出貨提升，並開發全面接觸式探針卡檢測設備（FCT），以縮短檢測時程、提升高腳數探針卡檢測效率。 此外，精測也啟動桃園平鎮第三廠建廠計畫，目標打造綠建築AI智慧工廠，藉由產能與技術升級，掌握測試載板與探針卡出貨動能。

權證券商建議，看好精測後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（凱基證券提供）

