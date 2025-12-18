快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

全民權證／大立光 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者周克威整理

大立光（3008）11月營收53億元，月減15.3%、年減11.8%，符合市場預期，主因蘋果iPhone17鏡頭進入出貨淡季，導致營收月減，加上iPhone17銷售高峰已過，12月營收可能也將下滑。

高通、聯發科接連發表年度旗艦款晶片，多款Android陣營旗艦機種開賣，推升Android陣營高階主鏡頭出貨走揚；展望後市，因市場看好蘋果Intelligence前景，未來AI將推升iPhone銷量，加上Android陣營方面，中國政府擴大手機補貼範圍至售價人民幣6,000元以上機種，有利攝影升級版旗艦手機銷量，並推升高階鏡頭出貨量下，維持營運表現。

權證券商建議，看好大立光後市的投資人，可挑選價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

鏡頭 營收 iPhone

延伸閱讀

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

全民權證／可寧衛 二檔放閃

全民權證／光寶科 選逾120天

蜜蘋果不一定比較香甜好吃！蔬果商揭「蘋果甜度2關鍵」和挑選訣竅

相關新聞

期交所教戰匯率避險

為協助國內企業因應國際金融情勢變動與匯率波動所帶來的營運挑戰，期交所舉辦「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研...

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高金居期貨契約（PQF）及元晶期貨契約（RLF）所有月分保證金適用比例，分別為現行所屬級距適用比例的...

期貨商論壇／華航期 營運向上

航空貨運市場進入12月需求旺月，過節需求推升美國電商貨量顯著攀升，加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美航空貨運價格喊漲...

期貨商論壇／匯率期 伺機布局

美國勞工統計局公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，不過整體失業率升至4.6%，顯示勞動市場鬆動跡象，也...

緯穎、奇鋐 選中長天期

市場預估2026年GB300出貨量將達5.5萬櫃，VR200明年第4季也將小量出貨，且水冷板用量將增加，產值也將明顯成長...

金寶、華通 四檔有看頭

特斯拉執行長馬斯克成立的SpaceX連番飆漲，市場關注馬斯克描繪的太空AI藍圖，相關類股受關注，金寶（2312）、華通（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。