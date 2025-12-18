全民權證／大立光 兩檔搶鏡

大立光（3008）11月營收53億元，月減15.3%、年減11.8%，符合市場預期，主因蘋果iPhone17鏡頭進入出貨淡季，導致營收月減，加上iPhone17銷售高峰已過，12月營收可能也將下滑。

高通、聯發科接連發表年度旗艦款晶片，多款Android陣營旗艦機種開賣，推升Android陣營高階主鏡頭出貨走揚；展望後市，因市場看好蘋果Intelligence前景，未來AI將推升iPhone銷量，加上Android陣營方面，中國政府擴大手機補貼範圍至售價人民幣6,000元以上機種，有利攝影升級版旗艦手機銷量，並推升高階鏡頭出貨量下，維持營運表現。

權證券商建議，看好大立光後市的投資人，可挑選價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

