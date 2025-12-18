金寶、華通 四檔有看頭

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

特斯拉執行長馬斯克成立的SpaceX連番飆漲，市場關注馬斯克描繪的太空AI藍圖，相關類股受關注，金寶（2312）、華通（2313）近日股價表現強勢，權證發行商認為，可挑偏價外的認購權證短線操作。

金寶專攻低軌衛星地面站主機板，已是國際低軌衛星供應商重要夥伴，在美國聖地牙哥及墨西哥等北美地區都有產能建置，將搭上馬斯克建置太空資料中心的大商機。隨SpaceX、亞馬遜Kuiper及英國OneWeb不斷擴大在低軌衛星服務，金寶後續接單看俏。

近期記憶體需求火熱，帶動儲存裝置需求升溫，法人關注儲存裝置業務表現，金寶泰國生產據點目前僅使用一半，另一半已經啟動量產，搶占這波記憶體熱潮。此外，金寶以充電樁新案順利搶進HVDC市場，以卡位AI伺服器商機。輝達（NVIDA）在AI伺服器架構，Rubin ultra世代將會採用獨立電源機櫃，衍生大量HVDC市場需求，金寶協同集團子公司電源供應器廠康舒或採取外購方式再行生產製造。

華通的美系最大衛星客戶明（2026）年發射數有望達3,000顆以上，第二大客戶生產數可達700~1,000顆，該客戶今年下半年發射數量提升，第4季訂單將持續季增，華通在美系客戶的天上板高市占有望延續。泰國廠產能將自現有月產40萬平方呎擴增至80萬平方呎，以滿足新增需求。

泰國產能目前月營收約3億元，明年下半年有望達7~8億元，大部分來自於衛星業務，法人預期明年衛星業務占比21%，年增17%；明年伺服器占比7%，年增84%。

金寶 亞馬遜

