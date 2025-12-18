緯穎、奇鋐 選中長天期
市場預估2026年GB300出貨量將達5.5萬櫃，VR200明年第4季也將小量出貨，且水冷板用量將增加，產值也將明顯成長中，市場看好緯穎（6669）、奇鋐（3017）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。
法人機構預期，2026年GB300出貨量約5.5萬櫃、年增129%，台系供應鏈仍是美系大廠的主要供應商。分析師指出，緯穎第3季營收優於預期，主要受惠較預期強勁的通用伺服器拉貨；營業淨利率7.3%，高於法人預估，得益於良好的費用控管與高於預期的ASIC利潤率。緯穎2026年的機櫃迭代帶來營運成長，預估氣冷T3 Teton PDS將明年第1季量產，下半年量產的Teton Max每單位售價較T2 Teton PD高80%以上，上修明年營收預估至1.2兆元。
緯穎的國際布局策略，在全球短鏈趨勢下，墨西哥將會受惠USMCA協議成為北美的製造業重心，伺服器產業的遷徙也將圍繞墨西哥與德州等地，緯穎在此兩地布局為重要的護城河。預估今年每股純益（EPS）為277.9元、明年上看358.9元。
奇鋐雖12月營收可能因出貨延至美國假期後而月減，但法人機構預期，第4季營收仍將季增23%，且隨明年第2季GB300出貨上升，將帶動營收季增，加上明年下半年可能新增美系ASIC客戶，使GB、VR、ASIC AI伺服器的客戶組合更完整，因而上修2026年營收預估至年增51%。
