期貨商論壇／匯率期 伺機布局

美國勞工統計局公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，不過整體失業率升至4.6%，顯示勞動市場鬆動跡象，也讓Fed在貨幣政策上面臨更複雜的權衡。據FedWatch顯示，市場預期Fed下次降息落在明年3月的可能性最高。

本周各大央行政策決策成為市場關注焦點，包括歐洲、英國及日本央行密集在台灣時間17~19日公布利率決策，相較於其他主要先進國家央行寬鬆接近尾聲，日本央行預計將於19日宣布自今年1月來的再次升息，預估利率將被推至30年來新高，此舉為貨幣政策正常化的重要一步。技術面來看，美元指數近期呈現緩步震盪走低格局，16日回測98關卡、出現買盤拉抬、收下影線，不過目前美元指數位於在所有均線之下，且均線紛紛轉為下彎形成反壓，短線空方架構明確。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，建議投資人可適度作加減碼台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

