期貨商論壇／華航期 營運向上

航空貨運市場進入12月需求旺月，過節需求推升美國電商貨量顯著攀升，加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美航空貨運價格喊漲。台灣出口到北美每公斤約250~280元，月漲幅約8~12%，急單漲幅20%，愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。

物流業者分析，原本市場預期美國零售業今年會表現不好，最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業的銷售傳佳音，由於不少零售業的庫存水位偏低，近期補貨急單需求出籠。

華航（2610）11月營收172.6億元，其中，客運收入97.1億元，為歷年同期次高；貨運收入61.7億元，年成長5.3%；累計華航前11月營收1,902.9億元，寫下歷史新高，年增2.6%。

華航已開航鳳凰城航線，12月及1月平均訂位超過七成；貨運部分，華航稱耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及中國傳產、電商貨量均維持穩健。（群益期貨提供）

