濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

期貨商論壇／華航期 營運向上

經濟日報／ 記者周克威整理
華航。記者黃仲明／攝影
華航。記者黃仲明／攝影

航空貨運市場進入12月需求旺月，過節需求推升美國電商貨量顯著攀升，加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美航空貨運價格喊漲。台灣出口到北美每公斤約250~280元，月漲幅約8~12%，急單漲幅20%，愈接近耶誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上。

物流業者分析，原本市場預期美國零售業今年會表現不好，最近相關數字分析，耶誕節及新年假期即將到來，零售業的銷售傳佳音，由於不少零售業的庫存水位偏低，近期補貨急單需求出籠。

華航（2610）11月營收172.6億元，其中，客運收入97.1億元，為歷年同期次高；貨運收入61.7億元，年成長5.3%；累計華航前11月營收1,902.9億元，寫下歷史新高，年增2.6%。

華航已開航鳳凰城航線，12月及1月平均訂位超過七成；貨運部分，華航稱耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及中國傳產、電商貨量均維持穩健。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期交所教戰匯率避險

為協助國內企業因應國際金融情勢變動與匯率波動所帶來的營運挑戰，期交所舉辦「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研...

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高金居期貨契約（PQF）及元晶期貨契約（RLF）所有月分保證金適用比例，分別為現行所屬級距適用比例的...

期貨商論壇／華航期 營運向上

航空貨運市場進入12月需求旺月，過節需求推升美國電商貨量顯著攀升，加上AI伺服器需求穩健成長，亞洲到北美航空貨運價格喊漲...

期貨商論壇／匯率期 伺機布局

美國勞工統計局公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，不過整體失業率升至4.6%，顯示勞動市場鬆動跡象，也...

緯穎、奇鋐 選中長天期

市場預估2026年GB300出貨量將達5.5萬櫃，VR200明年第4季也將小量出貨，且水冷板用量將增加，產值也將明顯成長...

金寶、華通 四檔有看頭

特斯拉執行長馬斯克成立的SpaceX連番飆漲，市場關注馬斯克描繪的太空AI藍圖，相關類股受關注，金寶（2312）、華通（...

