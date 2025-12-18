為協助國內企業因應國際金融情勢變動與匯率波動所帶來的營運挑戰，期交所舉辦「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會，於台北、台中及台南三地舉行，協助上市櫃公司強化匯率風險管理能力及提升財務治理效能。

因應近期美國關稅調整，國際經貿環境不確定性升高，匯率波動幅度擴大，對我國外銷企業營收與利潤造成壓力，期交所特別辦理三場研討會，協助企業更深入了解期貨市場運作，以及如何使用匯率期貨進行標準化、透明化的避險操作，降低財務風險及提升資金運用效率，並結合高端財富管理議題，期能協助企業建立完善的風險控管觀念，邁向穩健與永續發展。

研討會由期交所從全球金融市場概況切入，一探期貨與選擇權的核心功能，並以深入淺出方式介紹國內期貨市場的最新發展，以及今年推出的周五到期臺指選擇權與個股選擇權周到期契約，並透過實例示範如何運用期貨與選擇權進行避險，及針對如何善用期貨市場資訊及資源，協助交易人快速掌握市場脈動。

此外，為呼應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，研討會亦安排資誠會計師事務所進行高端財富管理與家族治理相關議題分享，台北、台中及台南場分別邀請到會計師歐陽泓、施松柏，針對家族辦公室類型、資產配置與跨代財富傳承、以及新加坡、香港、台灣家族辦公室政策及市場現況規劃實務與與在場人員一同分享，協助企業掌握國際資產管理趨勢。

除舉辦三場研討會外，期交所並同步推動匯率商品宣導與教育活動，亦建置「匯率避險專區」，提供商品資訊、獎勵活動及相關資源連結，協助上市櫃公司快速查詢並掌握避險資訊。

未來，期交所將持續透過多元課程與宣導活動，提升法人機構對衍生性商品的了解與運用能力，協助企業面對國際市場波動時維持財務穩定，支持我國產業持續強化競爭力。