期交所舉辦研討會 協助企業掌握匯率風險並提升財務治理能力

為協助國內企業因應國際金融情勢變動與匯率波動所帶來的營運挑戰，臺灣期貨交易所12月5日、10日及17日辦理「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會，於台北、台中及台南三地舉行三場研討會，邀請會計事務所及相關金融領域專家進行分享，協助上市櫃公司強化匯率風險管理能力及提升財務治理效能，吸引全台逾百位上市櫃公司董監事及管理階層參與，回響熱烈。

因應近期美國關稅調整，國際經貿環境不確定性升高，匯率波動幅度擴大，對我國外銷企業營收與利潤造成壓力。政府部會與金融機構亦陸續推出多項協助措施，協助企業熟悉避險工具，在此背景下，期交所特別辦理三場研討會，協助企業更深入了解期貨市場運作，以及如何使用匯率期貨進行標準化、透明化的避險操作，降低財務風險及提升資金運用效率，並結合高端財富管理議題，期能協助企業建立完善的風險控管觀念，邁向穩健與永續發展。

研討會開場由期交所交易部副理邱瑜明從全球金融市場概況切入，帶領聽眾一探期貨與選擇權的核心功能，並以深入淺出方式介紹國內期貨市場的最新發展、涵蓋台期貨商品群(大、小型與微型臺指期貨)、個股期貨、匯率及黃金期貨等多元商品，以及今年推出的週五到期臺指選擇權與個股選擇權週到期契約，並透過實例示範如何運用期貨與選擇權進行避險，提升資金運用效率，及針對如何善用期貨市場資訊及資源如夜盤、三大法人資訊及期貨交易資訊觀測站進行介紹，協助交易人快速掌握市場脈動。

另邀請到群益證券執行副總裁錢怡成，以「匯率波動下之衍生性商品避險應用」為主題，由誰會被川普提名下屆Fed主席人選概率引提，從國際貨幣政策、美國聯準會決策動向，到川普政府對金融環境的潛在影響，完整解析影響匯率的重要變數，帶出外匯管理的重要性及介紹遠期外匯、外匯期貨、選擇權及自然避險等外匯避險工具，強調制定避險政策及建立完整SOP的重要性，協助企業從「預測市場」轉向「管理風險」。

此外，為呼應政府推動亞洲資產管理中心政策，研討會亦安排資誠聯合會計師事務所進行高端財富管理與家族治理相關議題分享，台北、台中及台南場分別邀請到會計師歐陽泓及施松柏，針對家族辦公室類型、資產配置與跨代財富傳承、以及新加坡、香港、台灣家族辦公室政策及市場現況規劃實務與與在場上市櫃公司與會人員一同分享，協助企業掌握國際資產管理趨勢。

除舉辦三場研討會外，期交所並同步推動匯率商品宣導與教育活動，包括法人機構交易獎勵活動、宣導說明會及各項課程，並錄製課程影片放置於匯率避險專區與影音知識網供業者重複觀看，預期可提升市場參與者使用匯率期貨管理風險能力。

此外，期交所亦建置「匯率避險專區」，提供商品資訊、獎勵活動及相關資源連結，協助上市櫃公司快速查詢並掌握避險資訊。未來，期交所將持續透過多元課程與宣導活動，提升法人機構對衍生性商品的了解與運用能力，協助企業面對國際市場波動時維持財務穩定，支持我國產業持續強化競爭力。