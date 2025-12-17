期交所調高金居與元晶期貨保證金

臺灣期貨交易所於12月18日調高金居期貨契約(PQF)及元晶期貨契約(RLF)所有月份保證金適用比例，分別為現行所屬級距適用比例的2倍及1.5倍，這次調高係金居（8358）及元晶（6443）分別經櫃檯買賣中心及證交所於2025年12月16日公布為處置有價證券(處置期間為2025年12月17日至12月31日，金居為近30個營業日內第二次公布)，期交所依規定調高金居期貨契約(PQF)及元晶期貨契約(RLF)所有月份保證金適用比例，自2025年12月18日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年12月31日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。