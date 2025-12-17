12月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌11.49點，收27525.17點。12月電子期收1623.8點，下跌12.8點，逆價差2.95點；12月金融期收2391.4點，上漲47.4點，逆價差5.12點。
12月電子期以1623.8點作收，下跌12.8點，成交110口。1月電子期以1639.95點作收，下跌5.45點，成交776口。
電子現貨以1626.75點作收，下跌4.19點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差2.95點。
12月金融期以2391.4點作收，上漲47.4點，成交321口。1月金融期以2406.6點作收，上漲58點，成交669口。
金融現貨以2396.52點作收，上漲51.66點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差5.12點。實際收盤價以期交所公告為準。
