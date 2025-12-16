非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

台指期夜盤16日開盤後，延續日盤跌勢，以27,622點、下跌13點開出後，一路震盪下殺，最低來到27,587點、下跌48點，但在市場觀望即將公布的11月非農就業等經濟數據中，美股電子盤跌勢收斂下，一路震盪走高，一度上衝至27,797點、上漲162點，且在最新公布的非農數據後，截至晚間9點45分左右，指數在27,735點、約上漲100點附近遊走。

16日美股電子盤的焦點，在於美國公布的非農就業數據，其中11月新增6.4萬人、優於預期的5萬人，失業率4.6%，則高於預期的4.5%下，市場預期聯準會明年將持續降息中，美元、美債走跌，道瓊、那斯達克、標普電子盤快速拉升、並由黑翻紅，也帶動台指期夜盤指數大漲。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點45分時，在1,445元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期上漲0.2%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股16日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌330點，收27,536點，其中，外資現貨賣超595億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加527口至34,213口；投信買超33.4億元，自營商賣超149.2億元，三大法人合計賣超710.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股價跌量增，跌破月線，且短期均線開始下彎，形成上檔壓力，KD值持續走弱，所幸月線仍上彎，短線將在月線附近震盪。觀察台股盤面結構，電子權值股疲軟，櫃買指數破壞11月底以來沿短均上漲的架構，長黑灌破5日與10日均線，市場資金僅集中在少數產業，像是無塵室工程、太陽能、半導體封測材料、砷化鎵等。