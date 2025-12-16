台指期 短線保守看待

台股昨（16）日開低震盪，指數開盤後持續走弱，一度回測季線，權值股表現疲弱，終場指數下跌330點，收在27,536點。期貨市場方面，台指期下跌286點，至27,624點，正價差擴大至87.34點。期貨商表示，若美國後續發布的經濟數據未再推升利率鷹派預期，台股有機會出現利空出盡走勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少438口至7,542口，其中外資淨空單增加527口至34,213口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,910口至11,944口。

其中，昨日外資現貨賣超595億元、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為1.6萬餘口，買權OI增量持續積極布局，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選略為悲觀，整體籌碼面保守。技術面上，台股昨日季線多方抵抗收下影線，目前在台股下跌但是波動率卻無明顯跳高下，短線以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日受美股續跌影響，指數再度跳空開低，盤中賣壓沉重使指數失守月線，並回測季線，所幸午盤過後低接買盤進場，收斂跌幅，終場以十字K棒作收。目前指數持續受市場賣壓影響，指數回跌，短線上若能站穩月線，則有機會形成反彈。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日12月大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,500點，月買權最大OI落在28,900點，月賣權最大OI落在26,000點；外資台指期買權淨金額1.13億元、賣權淨金額-0.92億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股後續關鍵仍在美股是否止穩，而美股能否止穩，將高度取決於陸續公布的非農就業、CPI通膨等經濟數據，若數據未再度推升利率鷹派預期，市場有機會出現利空出盡走勢，台股也有望在相對強勢基礎上跟隨回穩。