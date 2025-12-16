結算前承壓 台指期收27,624點、下跌286點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期16日開低震盪，終場收在27,624點，下跌286點，跌幅1.02%，另外，台積電期收1,440元，下跌15元，電子期下跌1.18%，中型100期貨下跌1.54%。

台指期淨部位方面，15日三大法人淨空單增加2,966口至7980口，其中外資淨空單增加4,654口至33,686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,131口至13,854口。

技術面觀察，週一台股開低震盪，量縮失守十日線。技術指標KD、RSI皆向下，MACD 紅柱體縮小，顯示短期多方動能暫時略為轉弱，整體呈現高檔震盪格局。

上週創高後遇AI科技股獲利疑慮，近期量能不足本就影響多方續航力，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，目前盤面呈現短期換手整理期，而非反轉期，後續觀察3-5日內是否止跌回穩，留意月均線的支撐力道。此外，籌碼面外資空單增加至3萬口之上，本週三為台指期結算，若轉倉空單口數降低至3萬口之內，有助籌碼後市轉趨樂觀。

