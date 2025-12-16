結算前承壓 台指期收27,624點、下跌286點
台指期16日開低震盪，終場收在27,624點，下跌286點，跌幅1.02%，另外，台積電期收1,440元，下跌15元，電子期下跌1.18%，中型100期貨下跌1.54%。
台指期淨部位方面，15日三大法人淨空單增加2,966口至7980口，其中外資淨空單增加4,654口至33,686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,131口至13,854口。
技術面觀察，週一台股開低震盪，量縮失守十日線。技術指標KD、RSI皆向下，MACD 紅柱體縮小，顯示短期多方動能暫時略為轉弱，整體呈現高檔震盪格局。
上週創高後遇AI科技股獲利疑慮，近期量能不足本就影響多方續航力，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，目前盤面呈現短期換手整理期，而非反轉期，後續觀察3-5日內是否止跌回穩，留意月均線的支撐力道。此外，籌碼面外資空單增加至3萬口之上，本週三為台指期結算，若轉倉空單口數降低至3萬口之內，有助籌碼後市轉趨樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言