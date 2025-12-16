與期貨共創 Future／產官學：AI 革新重新定義期貨市場

隨著期貨市場版圖持續擴大，AI成為驅動交易革新的核心力量。綜合參加講座的產官學專家看法，從大數據分析、程式交易到近年火熱的AI智能交易，各式科技工具正重新定義市場節奏。

AI的崛起引發廣泛擔憂，特別是關於工作被取代的問題。綜合金管會證期局副局長黃厚銘、期貨公會常務理事糜以雍、中國文化大學財務金融系教授婁天威的意見，未來被淘汰的將是那些「不會使用AI的人」，而非AI本身取代人類。當前AI正經歷爆炸性發展，各行各業都必須正視趨勢。

在財務金融領域，AI的應用至關重要，尤其期貨市場的每個產品都不斷變化，需要分析風險與機會，且期貨商品特性各異，需要特定或客製化的AI工具，不斷更新並與硬體設備配合。

儘管數據品質可能存在挑戰，但AI在期貨、銷售和金融行銷等領域，都扮演不可或缺的角色。面對法規報告與風險管理等，年輕一代更應了解如何利用AI來提升工作效率。因此，以財務經濟為基礎，結合AI應用，將是學生迎接未來挑戰的起跑點。

建議學生在校園階段應當培養相關技能、證照等，並理解不同的專業及工作模式，以便在踏入職場時能有清晰的想法與概念。此外，可善用AI工具，也能夠有效協助處理溝通事宜。