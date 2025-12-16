快訊

與期貨共創 Future／前進期貨業 實現理想人生

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
「從校園到職場—與期貨共創 Future」校園講座9日登場，金管會副主委陳彥良（中）出席，並與文化大學財金系教授婁天威（左起）、康和期貨總經理王文浩、期貨公會常務理事糜以雍、期交所董事長吳自心、文化大學副校長盧文民、兆豐期貨總經理黃世奎、文化大學財金系主任田寒光、經濟日報副社長費家琪。記者邱德祥／攝影
金管會副主任委員陳彥良日前在「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座中表示，在台灣的產業中，除蓬勃發展的電子業外，金融業也是一個重要的「高薪族群」，能容納大量人才，為青年提供實現理想人生的機會，是能學習所愛、從事所愛，並能貢獻社會、養活自己與家庭的工作。

經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所共同舉辦的「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座暨徵才活動，12月9日在文化大學舉行，邀請陳彥良專題演講，暢談資本市場未來展望及人才培育。並有兆豐期貨總經理黃世奎、康和期貨總經理王文浩皆以《期貨人經驗傳承分享》為題，分享個人職涯與經驗。

陳彥良表示，在金融監管機關的角色不應僅限於「監管」，更應包含服務、發展與創新，以實現資本市場的公平、效率、競爭力與韌性。在人工智慧（AI）世代，創新不必然需要高科技，有時僅需填補市場缺口，例如早期銀行推出「13個月」定存商品，便是一種成功的創新。

而金融市場的開放如同騎車前「試煞車」，在信任與文件（契約、法規）的基礎上，才能穩健發展。他同時鼓勵學生們，若手上工具多元，便能以更全面的視角解決問題，而非僅用單一思維看待一切。

兆豐期貨總經理黃世奎則分享，職涯中兩次因金融合併案而轉換工作的經歷，因而曾請教業內先進該如何自處。該先進指教他，金融機構最有價值的資產是「人」，包括客戶與從業人員，因此從業人員應專注於創造自身價值，比擔憂公司被併購更有智慧。

由於黃世奎目前同時擔任期貨公會在職訓練講師，他對期貨從業人員提出三大工作提醒，首先是「木秀於林，風必摧之」，他強調能力出眾者應照顧身邊的人，達成「共好」才會好。

另外是「莫樂於閒」與「財不配位」。他提醒從業人員不應因專業經驗豐富而過於悠閒，因為在數位轉型與成本壓縮的趨勢下，過於安逸可能成為裁員對象，應保持多元、跨領域學習，創造被公司利用的價值。同時，若發現薪資與自身價值不符，應努力提升能力，爭取進入行業前40%，主動為自己加薪。

康和期貨總經理王文浩也強調，學生應專注本業，透過定期定額，藉時間複利效果累積財富。

