與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，這不僅累積跨國經驗，更是培養國際企業人才的重要舞台。

王文浩表示，台灣期貨商品種類多元，包括指數期貨、櫃買期貨、債券期貨、金屬期貨、原物料期貨等。

其中，今年漲勢最亮眼的黃金期貨與國際情勢緊密連動。王文浩分析，美國債務節節高升使市場對美元資產信心下滑。美元購買力受質疑，凸顯黃金的保值特性，吸引全球機構轉向買金避險，也因此成為期貨市場的熱門題材。因此在期貨公司工作，常會被客戶問及此類問題，若能應用所學的產業知識，將非常有幫助。

另外，王文浩指出，股票期貨是近年來成長最快的期貨商品，即使整體期貨交易量未創新高，股票期貨的成交量卻創歷史新高。以台積電（2330）為例，若一股1,500元，買兩張現股約需300萬元，門檻極高。但透過台積電股票期貨，保證金約為股價的13.5%，約40萬元即可操作一口，大幅降低資金門檻。若對資金更精打細算，小台積電股票期貨一口僅對應百股，讓小資族也能參與高價股行情，成為市場快速成長的重要動能。