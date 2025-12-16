快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

聽新聞
0:00 / 0:00

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，這不僅累積跨國經驗，更是培養國際企業人才的重要舞台。

王文浩表示，台灣期貨商品種類多元，包括指數期貨、櫃買期貨、債券期貨、金屬期貨、原物料期貨等。

其中，今年漲勢最亮眼的黃金期貨與國際情勢緊密連動。王文浩分析，美國債務節節高升使市場對美元資產信心下滑。美元購買力受質疑，凸顯黃金的保值特性，吸引全球機構轉向買金避險，也因此成為期貨市場的熱門題材。因此在期貨公司工作，常會被客戶問及此類問題，若能應用所學的產業知識，將非常有幫助。

另外，王文浩指出，股票期貨是近年來成長最快的期貨商品，即使整體期貨交易量未創新高，股票期貨的成交量卻創歷史新高。以台積電（2330）為例，若一股1,500元，買兩張現股約需300萬元，門檻極高。但透過台積電股票期貨，保證金約為股價的13.5%，約40萬元即可操作一口，大幅降低資金門檻。若對資金更精打細算，小台積電股票期貨一口僅對應百股，讓小資族也能參與高價股行情，成為市場快速成長的重要動能。

期貨交易 台積電 股票

延伸閱讀

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

外資賣超489億元！賣超華邦電10.8萬張最多 鴻海、台積電也難逃賣超

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

台指期 明年樂觀看待

相關新聞

與期貨共創 Future／前進期貨業 實現理想人生

金管會副主任委員陳彥良日前在「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座中表示，在台灣的產業中，除蓬勃發展的電子業外...

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，...

與期貨共創 Future／產官學：AI 革新重新定義期貨市場

隨著期貨市場版圖持續擴大，AI成為驅動交易革新的核心力量。綜合參加講座的產官學專家看法，從大數據分析、程式交易到近年火熱...

最牛一輪／洋基擴張 中信54按讚

洋基工程（6691）持續開拓海外市場，美國子公司設立，有望爭取台系客戶在美建廠商機，挹注中長期營運。

台指期開低震盪 終場收27,907點、下跌383點

台指期15日開低震盪，終場收在27,907點，下跌383點，跌幅1.35%，法人指出，大盤如今處於換手整理期，而非反轉期...

台指期 明年樂觀看待

台股上周五（12日）終場上漲173點、漲幅0.62%、收在28,198點，周線連三紅；台指期則上漲191點、至28,29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。