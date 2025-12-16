全民權證／0050反1 兩檔短打

快訊

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（15）日回檔修正，跌破10日均線支撐。由於趨勢上，目前指數處於漲多拉回的修正期，市場賣壓轉趨沈重，因此短線逢彈可透過連結指數反向型ETF的相關認購權證進行避險。

從技術面來看，由於日前KD指標高檔反轉後開始向下死亡交叉，而目前K值與D值向下開口更是不斷擴大，顯示行情持續承壓；另一方面，外資由買轉賣，更加深了指數向下修正的壓力。

權證發行商建議，雖然台股長線持續看好，但短線面臨技術性修正，不利偏多操作，因此投資人逢短彈可透過指數反向型ETF或相關的認購權證進行避險。挑選標準，則以剩餘天數不多、在50天以內的樂透型權證為主。惟樂透型權證剩餘時間不多，因此操作絕不抱戀棧心理。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

與期貨共創 Future／前進期貨業 實現理想人生

金管會副主任委員陳彥良日前在「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座中表示，在台灣的產業中，除蓬勃發展的電子業外...

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，...

與期貨共創 Future／產官學：AI 革新重新定義期貨市場

隨著期貨市場版圖持續擴大，AI成為驅動交易革新的核心力量。綜合參加講座的產官學專家看法，從大數據分析、程式交易到近年火熱...

台指期 外資加碼空單

台股昨（15）日呈開低震盪走高格局，終場指數下跌331點收27,866點；台指期下跌383點、至27,907點，正價差為...

期貨商論壇／台指期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對AI產業的高成長與高毛利預期遭遇重大挑戰。博通財報再度未能滿足市場期待，儘管公司在ASI...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

12月聯準會看起來只是降息1碼，真正的亮點其實藏在其他寬鬆操作中。聯準會宣布結束量化緊縮，並啟動每月約數百億美元規模的債...

