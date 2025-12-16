全民權證／0050反1 兩檔短打

台股昨（15）日回檔修正，跌破10日均線支撐。由於趨勢上，目前指數處於漲多拉回的修正期，市場賣壓轉趨沈重，因此短線逢彈可透過連結指數反向型ETF的相關認購權證進行避險。

從技術面來看，由於日前KD指標高檔反轉後開始向下死亡交叉，而目前K值與D值向下開口更是不斷擴大，顯示行情持續承壓；另一方面，外資由買轉賣，更加深了指數向下修正的壓力。

權證發行商建議，雖然台股長線持續看好，但短線面臨技術性修正，不利偏多操作，因此投資人逢短彈可透過指數反向型ETF或相關的認購權證進行避險。挑選標準，則以剩餘天數不多、在50天以內的樂透型權證為主。惟樂透型權證剩餘時間不多，因此操作絕不抱戀棧心理。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。