全民權證／聚陽 挑價內外20%

聚陽（1477）明（2026）年五大客戶訂單量都增加，DKS跟運動品牌年增可望有雙位數成長，其他都約有中個位數。

聚陽明年產品需求跟世足有關，會帶動當地品牌跟世足聯名，一次性或持續性的量都比今年多，作為主力供應商，法人對其看法正向。此外，零售價100美元以上的產品或是運動服飾賣得好，由於單價高、庫存低，風險也較可控。明年量增約5%，不包含急單，平均加價2~5%；若消費者接受程度高，後續追加急單，公司將優先挑運動外出服，運動盤轉嫁關稅速度比較快，明年第1季很多關稅會轉嫁給消費者。

