快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

華通、燿華 四檔紅不讓

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股短線承壓，昨（15）日雖持續向下修正，不過「太空經濟概念股」表現強勢，不論是低軌衛星、太陽能電池、或雷射通訊相關，均表現相當強勢。其中華通（2313）大漲6.5%、燿華（2367）更強揚7.6%，躍居市場焦點。

由於馬斯克旗下的太空科技公司Space X正在推動首次公開募股（IPO）計劃，最快將於明（2026）年上市，市場預期整體估值將挑戰1.5兆美元，有望改寫全球IPO史上最高，帶動太空相關題材磁吸市場資金與目光。

事實上，台灣雖在科技領域睥睨全球，但在太空領域也隱藏了不少隱形冠軍，不論登月車輪胎代工、飛航電腦及晶片、及近年興起的低軌衛星相關技術等，都有台系供應鏈的身影。

台系PCB大廠華通，早年以手機板、HDI板等受到投資人高度關注，近年則轉進太空經濟領域有成，特別是低軌衛星板，在二大美系客戶訂單不斷高速成長的加持下，法人預估明年衛星業務占比將逾二成，成為推升營運的關鍵動力。

燿華目前仍以汽車板與IT板為大宗，占比各約35%，含衛星板在內的其他則約占25%。隨太空經濟題材逐漸發酵，加上北美專案持續推進，燿華的衛星板開始受到關注，吸引買盤進場簇擁。

權證發行商建議，看好華通、燿華等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

太空 燿華 太陽能電池

延伸閱讀

SpaceX IPO 點火！太空衛星族群逆勢升空 元晶領3檔一起亮燈

科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元

衛藍邁向固態電池第一股 啟動A股創業板IPO進程

就市論勢／光通訊、太空 AI 迎轉機

相關新聞

與期貨共創 Future／前進期貨業 實現理想人生

金管會副主任委員陳彥良日前在「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座中表示，在台灣的產業中，除蓬勃發展的電子業外...

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，...

與期貨共創 Future／產官學：AI 革新重新定義期貨市場

隨著期貨市場版圖持續擴大，AI成為驅動交易革新的核心力量。綜合參加講座的產官學專家看法，從大數據分析、程式交易到近年火熱...

台指期 外資加碼空單

台股昨（15）日呈開低震盪走高格局，終場指數下跌331點收27,866點；台指期下跌383點、至27,907點，正價差為...

期貨商論壇／台指期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對AI產業的高成長與高毛利預期遭遇重大挑戰。博通財報再度未能滿足市場期待，儘管公司在ASI...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

12月聯準會看起來只是降息1碼，真正的亮點其實藏在其他寬鬆操作中。聯準會宣布結束量化緊縮，並啟動每月約數百億美元規模的債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。