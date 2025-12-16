快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

IET、全新 押寶逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
IET董事長高永中。聯合報系資料照
IET董事長高永中。聯合報系資料照

AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求，光收發模組（Optical Transceiver）在數量與規格上也持續升級，相關概念股包括IET-KY（4971）、全新（2455）等，可利用認購權證伺機布局。

法人預期，全球光收發模組市場中，400G於2025年成為主流，出貨量估約3,200萬個；800G於2025、2026年分別約1,800萬與3,500萬個；1.6T則約270萬與1,300萬個。

由於高階100G光傳輸元件（PD與LD）用量倍增，且未來1.6T將採200G×8通道方案，對200G元件的技術門檻更高。展望後市，法人正向看待具技術優勢的三五族光傳輸元件磊晶廠，如全新、聯亞、IET-KY等。

展望IET-KY後市，法人分析，磷化銦客戶需求持續強勁，IET-KY規畫於今、明兩年各新增一部機台。不過，磷化銦基板仍是供給端主要瓶頸，現有主要供應商產能維持滿載，短期內難以提供更多配額。此外，在AI需求驅動下，2026年光模組需求可望大幅成長。法人看好IET-KY的100G PD於2026年達出貨高峰，並同步迎來200G PD放量出貨，帶動Datacom營收於2026年有望實現倍數成長。

三五族MOCVD磊晶專業廠全新方面，法人看好受惠AI伺服器與大型資料中心建置加速，終端客戶如中際旭創、Coherent、Broadcom等對光收發模組的需求展望同步上調，帶動直接客戶對CW Laser磊晶需求增加，並疊加AI眼鏡客戶動能。預估2027年光電子事業年成長27%，營收占比可望提升至45%，後市可期。

看好IET-KY、全新等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的相關權證靈活操作。

AI

延伸閱讀

聯準會連三降息！專家點名看好「這1檔非投等債基金」迎黃金布局良機

台股融資餘額衝高 籌碼轉趨凌亂

雙鍵 切入高階CCL材料鏈

台積、聯發科 四檔放閃

相關新聞

與期貨共創 Future／前進期貨業 實現理想人生

金管會副主任委員陳彥良日前在「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座中表示，在台灣的產業中，除蓬勃發展的電子業外...

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

康和期貨總經理王文浩在《期貨人經驗傳承分享》演講中強調，期貨業的國際化特性讓從業人員能與海外機構及全球金融專業人士交流，...

與期貨共創 Future／產官學：AI 革新重新定義期貨市場

隨著期貨市場版圖持續擴大，AI成為驅動交易革新的核心力量。綜合參加講座的產官學專家看法，從大數據分析、程式交易到近年火熱...

台指期 外資加碼空單

台股昨（15）日呈開低震盪走高格局，終場指數下跌331點收27,866點；台指期下跌383點、至27,907點，正價差為...

期貨商論壇／台指期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對AI產業的高成長與高毛利預期遭遇重大挑戰。博通財報再度未能滿足市場期待，儘管公司在ASI...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

12月聯準會看起來只是降息1碼，真正的亮點其實藏在其他寬鬆操作中。聯準會宣布結束量化緊縮，並啟動每月約數百億美元規模的債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。