台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股昨（15）日呈開低震盪走高格局，終場指數下跌331點收27,866點；台指期下跌383點、至27,907點，正價差為40.06點。期貨商表示，短線先觀察能否站回10日線，若可回補跳空缺口，有利後續指數反彈。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,966口至7980口，其中外資淨空單增加4,654口至33,686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,131口至13,854口。

元富期貨認為，受美股大跌影響，台指期昨日開盤跳空開低，隨後呈現開低走高格局，在台積電（2330）領跌下，終場以紅K棒帶上下影線作收。目前指數跌破短期均線支撐，失守28,000點關卡，但下方仍有買盤逢低進場，短線觀察能否率先站回10日線，再回補跳空缺口，則有利於指數反彈。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日12月大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,500點；月買權最大OI落在29,500點，月賣權最大OI落在26,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44下降至1.06，VIX指數上升1.8至21.46；外資台指期買權淨金額1.47億元、賣權淨金額-0.38億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股昨日雖失守28,000點，但成交量能未放大，市場並非恐慌性下殺，而是漲多後的技術性修正，實際上，美指期昨日早盤拉升已反映國際資金情緒並未翻空，更關鍵的是盤面結構顯示櫃買指數明顯偏強，資金仍活躍於中小型與題材族群，指數壓力主要來自權值股被集中調節。

元富期貨表示，台股昨日在不利因素干擾下震盪收低，不過隨著賣壓消化，盤中逐步出現承接力道，跌幅明顯收斂。權值電子股雖仍承壓，但低接買盤顯示市場並未全面轉空。整體來看，屬於高位震盪整理，資金輪動跡象浮現，只要變數未再擴大，指數仍有機會在震盪中回穩。

