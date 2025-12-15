12月電子期跌 金融期漲

快訊

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌331.08點，收27866.94點。12月電子期收1655.25點，下跌29.85點，正價差1.59點；12月金融期收2342點，上漲3.2點，正價差2.91點。

12月電子期以1655.25點作收，下跌29.85點，成交327口。1月電子期以1658.7點作收，下跌28.7點，成交52口。

電子現貨以1653.66點作收，下跌26.87點；12月電子期貨與現貨相較，正價差1.59點。

12月金融期以2342點作收，上漲3.2點，成交464口。1月金融期以2351點作收，上漲8.2點，成交19口。

金融現貨以2339.09點作收，上漲3.87點；12月金融期貨與現貨相較，正價差2.91點。實際收盤價以期交所公告為準。

