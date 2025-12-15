12月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌331.08點，收27866.94點。12月電子期收1655.25點，下跌29.85點，正價差1.59點；12月金融期收2342點，上漲3.2點，正價差2.91點。
12月電子期以1655.25點作收，下跌29.85點，成交327口。1月電子期以1658.7點作收，下跌28.7點，成交52口。
電子現貨以1653.66點作收，下跌26.87點；12月電子期貨與現貨相較，正價差1.59點。
12月金融期以2342點作收，上漲3.2點，成交464口。1月金融期以2351點作收，上漲8.2點，成交19口。
金融現貨以2339.09點作收，上漲3.87點；12月金融期貨與現貨相較，正價差2.91點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言