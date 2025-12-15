快訊

台指期開低震盪 終場收27,907點、下跌383點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期15日開低震盪，終場收在27,907點，下跌383點，跌幅1.35%。中央社
台指期15日開低震盪，終場收在27,907點，下跌383點，跌幅1.35%，法人指出，大盤如今處於換手整理期，而非反轉期，隨時準備在量能回溫後發動反攻。

另外，台積電期收1,455元，下跌30元，電子期下跌1.77%，中型100期貨下跌1.05%。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,097口至5,014口，其中外資淨空單減少1,976口至29,032口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,379口至8,723口。

美國聯準會11日已一致同意，為11位區域聯邦準備銀行總裁續任五年新任期。這個續任決議，暫時解決了外界對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 未來組成的關鍵疑問，暫時解除Fed獨立性疑慮。

本周超級央行周，新興經濟體央行可能進一步降息，三星預計18日舉辦三折機TriFold在台上市記者會、貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，預期台股先蹲後跳，年底前有望再戰新高。

