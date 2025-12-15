期貨商論壇／黃金期 價格向上

美國9月PCE及核心PCE物價指數月增0.3%及0.2%，符市場預期，密西根大學12月消費信心指數回升至53.3超乎預期，初領失業救濟人數回落至19.1萬人，低於預期，但小非農ADP職位11月減少3.2萬，遠低市場原預期增加1萬，代表勞動市場持續降溫。

12月美聯準會如預期般降息1碼，但出現9：3的票數決議，被視為史上最分歧的決策過程，顯示內部會員間不同的意見，美元指數受影響持續走弱，白銀價格上揚，但黃金價格走勢稍弱。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，黃金持有量於10月20日高位的1,058.66公噸，隨著行情變動略有增減，但始終維持這兩年來較高的水位，截至12月11日為止，黃金持有量為相對高水位的1,046.82公噸，顯示基金保持一定的多方動能。

從技術面來看，金價11月止穩反彈，但始終未創新高，12月起落在4,200美元間狹幅整理，指標KD走空後翻多，顯示多方力道有增強跡象，短線金價將持續上漲。投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

