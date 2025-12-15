全民權證／金像電 選逾90天
金像電（2368）在800G交換器逐漸上升，上游CCL廠商出貨量維持高峰，市場預期第4季營收僅季減約1.9%，年增76%，毛利率受到產品組合短期調整減少至33%，單季每股純益上看6.67元。
金像電今年前三季歸屬母公司業主淨利66.76億元，每股純益13.61元，法人指出，金像電除規劃2026年下半年泰國廠產能提升，還有第2季台灣新產能、第3季大陸蘇州擴產貢獻。預期金像電2026年Trainium 2.5&3 PCB出貨量年增30%至40%，法人估市占率可提升到40%至50%，2026年Trainium營收占比達35%以上。
投資人可買進價內外20%以內、距到期日90天以上權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
