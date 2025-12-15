全民權證／南亞 瞄準價外15%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

南亞（1303）2025年第3季高階電子材料受惠於AI需求擴張、營收有所成長；第4季消費性電子下游庫存尚待去化，中高階電子材料需求仍佳，CCL及玻纖布報價皆有調漲；化工產品第4季將安排產線定檢，營收略減；聚酯產品因瓶用聚酯粒進入淡季，營收愈增不易；塑膠加工產品銷量有望改善，營收增長 。

展望2026年，受惠於AI伺服器市規模持續擴大，南亞電子材料產品營收成長有望提升整體營運表現，另與日東紡策略合作將有利於公司高階電子材料進展，加上業外南亞科獲利貢獻大幅改善。

投資人可買進價外15%以內、操作天期100天以上的權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

