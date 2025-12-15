全民權證／台特化 兩檔帶勁

半導體特用化學品廠台特化（4772）11月合併營收2.72億元，年增220.9%；累計今年前11月合併營收16.75億元，年增112.9%，成長動能主要來自併購弘潔科技、主要客戶N2量產帶動矽乙烷稼動率提升，以及乾式蝕刻氣體AHF出貨。

法人指出，台特化有四大成長動能，一，主要客戶擴大先進製程產能；二，台灣特氣自製率5%，供應鏈在地化趨勢支持新建半導體廠維持地位；三，新產品AHF逐步放量，為獲利提供高能見度；四，併購增添獲利成長動能。

