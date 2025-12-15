快訊

中興電、聚陽 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近期表現震盪，雖12月聯準會（Fed）如預期降息1碼，不過卻釋出明年初恐將暫緩腳步，導致市場態度保守，部分資金轉入傳產族群，如中興電（1513）、聚陽（1477）等，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

中興電11月營收23.2億元，年增逾2%，累計今年前11月營收248.82億元，年增6.9%，單月、累計均創同期新高。法人指出，中興電目前在手訂單金額約400億元，2025年預估新接訂單規模達200億元，潛在案件包含儲能工程、台中燃氣設備以及離岸風電統包工程訂單，營運將於2026年持續創高。

法人表示，展望中興電2026年營運，由於業主缺工問題改善、2025年短期天氣影響結束，預期2026年重電設備出貨將恢復正常，預估明年稅後純益60.7億元，年增46.1%，每股純益12元。

聚陽11月營收25.93億元，年增0.48%，法人看好明年的世足賽帶動下，運動類訂單成長幅度可望優於休閒類，有助聚陽優化產品組合，並提升獲利能力。

法人分析，美國對等關稅效應開始發酵，美系品牌商因成本墊高並擔憂關稅衝擊市場消費力，使2025年下半年採購態度轉趨保守，供應鏈訂單同步面臨下滑。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

聚陽

