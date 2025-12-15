華城、華新 認購聚光

年底作帳行情持續中，華城（1519）及華新（1605）展望後續具成長潛力，法人指出，投資人可挑偏價外且長天期的認購權證，短線靈活操作。

資料中心建置核心瓶頸在於穩定的電力供應，在電力供應不足情況下，美國將釋出更多電廠新建計畫以滿足資料中心龐大用電量，大幅推升變壓器需求，即便國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口。目前華城已經取得Stargate一期訂單，但在交期因素下，2025年AI資料中心營收占比低於5%，預估2026年比重將達10%以上。

另一方面，因資料中心建置對交期更加敏感，加上新供應商認證需耗費大量時間，客戶傾向使用既有供應商，將進一步提高市場進入門檻。在此高度供不應求背景下，變壓器價格將持續走升，華城將成為最主要的受惠者。

為滿足龐大需求，華城積極擴建產能，預計2026年第1季台灣觀音3B新廠將用於生產中壓變壓器，推估可增加15%產能，同時可藉此優化觀音二廠產值。而台中廠在擴產後，產能亦將翻倍成長，預計2027年第2季投產。雖然產能開出仍需一至二年進行客戶認證，但預期在滿載後，變壓器產能將較2025年增加65%。

另一部分，由於擴產主要聚焦電力變壓器，華城將瞄準美國市場龐大商機，預期2027年底變壓器外銷比重將提升至59%，並預估變壓器營收在2026-2027年將分別達到242億元及303億元。法人指出。投資人可挑選價外20%以內的相關權證。

政府力推離岸風電供應鏈國產化， 華新高雄海纜廠於2026年進入認證與試產階段，預期2027年量產，將跨入目前由南韓廠商主導的台灣離岸風場海纜市場。此外，併入SMP、DMV等歐洲高階不銹鋼廠，提供華新產品多樣化及附加價值提升的優勢。

華新持有華邦電約22%股權，第3季認列未實現金融評價利益近12億元，預期DDR4市場因結構性改變價格將持續上漲，SLC NAND維持緊俏，Nor價格亦落底回升，轉投資收益將同步提升。法人表示，投資人可挑選價外15%以內相關權證介入。