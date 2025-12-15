台積、聯發科 四檔放閃

台股上周五（12日）在金融股帶量走揚、電子權值股轉強，電金同時發力帶動下，上漲173點收28,198點，周漲217點，周線連三紅。發行券商指出，看好台積電（2330）、聯發科（2454）等大型電子股後市表現的投資人，可留意相關權證的布局機會。

美國半導體股在內的科技股在上周五重挫，AI利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價反映期待過高的疑慮。法人認為，本周台股拉回可以趁機留意績優、展望正向的科技股。

台積電11月營收達3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%，是歷年同期新高。累計今年前11月營收3.47兆元，年增32.8%，前11月首度突破3.4兆元，也是歷年最佳。

法人分析，台積電主要受惠於AI、HPC需求持續強勁，帶動先進製程產能利用率維持高檔。但由於基期較高，預期營收年增率將放緩至2026年第2季，但在N2強勁需求帶動下，預期2026年下半起恢復上升趨勢。展望2026年，法人認為，除N2強勁擴產外，CoWoS供需吃緊將加劇。

IC設計龍頭聯發科11月合併營收達468.95億元，月減9.86%，年增3.65%；累計今年前11月合併營收為5,447億元，年增11.41%。

權證發行商建議，看好台積電、聯發科可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。