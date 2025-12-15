台指期 明年樂觀看待

台股上周五（12日）終場上漲173點、漲幅0.62%、收在28,198點，周線連三紅；台指期則上漲191點、至28,292點，正價差為93.98點。期貨商表示，由於台指期重返5日線，在下方均線支撐下，短線上預期於5日均線附近震盪。

在台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,097口至5,014口，其中外資淨空單減少1,976口至29,032口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,379口至8,723口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局 近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3萬餘口，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為保守，月選樂觀看待，整體籌碼面樂觀格局。技術面上，台股波動率走低態勢不變，目前在台股12月5日低點不跌破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高震盪格局，尾盤在台積電的拉抬下，守穩在5日均線上，資金再度回到記憶體族群，再加上其他類股輪動，帶動指數反彈，終場指數以十字紅K棒作收。目前指數重返5日線，化解11日跌幅，在下方均線的支撐下，短線上預期於5日均線附近震盪。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五12月第二周周五結算的大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,100點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在27,500點。

整體來說，年度即將結束，法人即將開始為新一年度展開布局，資金配置會轉向耐久度高、現金流穩定、長期成長明確的公司，屆時目前被壓抑的績優股，反而具備中長期重新評價的條件，也就是會在明年由賣方轉向買方，可以預期1月將能延續多頭行情。