期貨商論壇／台玻期 利多護體

經濟日報／ 記者周克威整理

台玻（1802）為全球玻璃材料龍頭，產品涵蓋電子級玻纖布、平板玻璃與玻璃器皿。AI、高速運算等帶動市場對低介電（Low DK）與低膨脹係數（Low CTE）玻纖布需求急升，形成明確缺口。

台玻因提前完成高階玻纖布技術布局，在供應緊俏環境下，成為少數可穩定交貨的供應商，訂單能見度已延伸至2027年。今年第3季稅後純益2.77億元、每股獲利（EPS）0.1元，終止連六季虧損。公司預估2026年新產能開出後，高階玻纖布供貨可年增40%-50%，Low CTE已過台積電認證，量產有望提前，成為明年推升獲利主力。

其他產品方面，玻璃器皿前三季營收27.4億元、獲利1.7億元，外銷穩定但受競爭者改攻內銷拖累，表現下滑；平板玻璃為最大營收來源，但陸建材需求疲弱，今年前三季虧12億元，公司持續降本增效、開發高附加價值產品，以改善體質。

法人認為AI、HPC、伺服器相關需求將長期強勁，玻纖布供不應求結構短期不會改善。台玻建廠速度快於日東紡，利用現有廠房擴產僅需1.5年，有利在缺料行情中迅速提升市占。公司已通過22.5億元TD紗場擴建案，強化中長期產能。整體來看，台玻具產品認證、技術優勢與產能速度三大利基，營運動能將延續至明年。（兆豐期貨提供）

