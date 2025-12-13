昇達科、華通 權證押長天期

特斯拉執行長馬斯克透露Space X有望掛牌，帶動低軌衛星概念股昨（12）日跟進升空，昇達科（3491）股價站上600元關卡，大漲6%，收在618元；華通（2313）也上漲2.8%，以85.4元收盤，相關權證同步受關注。

法人分析，昇達科第4季起因為低軌衛星營收動能恢復，推升營收成長，預估低軌衛星營收在第4季的季增率，可望達100%，並將帶動毛利率因產品組合轉佳而拉高。由於低軌客戶為優化傳輸功能，擴展到更多個高頻段，頻率愈高，傳輸效率愈好，單顆衛星所需的元件數量也隨之增加。

目前昇達科在手訂單已超越去年低軌衛星業務的總和，並已成功開發出衛星控制元件和衛星間連接的新產品，單顆衛星所能貢獻的產值持續增加。

法人表示，昇達科兩大客戶的低軌衛星發射數量持續增加，預料將是明年營收成長的重要動能。由於兩大客戶將持續發射低軌衛星，以達成設定目標，加上已有客戶開始汰換衛星，帶動衛星元件、地面站元件出貨量同步增加。另外中小型低軌衛星營運商也開始發射衛星，昇達科持續爭取中小型營運商的新訂單。

華通也在衛星客戶重啟拉貨，以及資料中心延續第3季的季增力道，與美系客戶新手機銷售暢旺，正向看待第4季營收表現。法人分析，華通明、後年將瞄準AI伺服器硬板的擴產，使得衛星營收略微收斂，但全年整體營收仍將維持雙位數年增。

權證發行商表示，投資人若看好昇達科與華通後續表現，可以挑選價內20%至價內10%、有效天期90天以上的權證入手，以小金搏大利。