京元電、奇鋐 權證四檔聚光

台股年終行情起跑，市場積極尋找波段潛力股之際，法人看好第4季、明年獲利成長的京元電子（2449）、奇鋐（3017）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

京元電子第3季毛利率36%，稅後純益23億元，季增5.8%、年減7.1%，每股純益（EPS）1.87元，獲利表現優於預期，主要動能來自AI相關客戶需求隨新品推出而成長，而車用電子業務也因相同客戶需求而創單季新高水準。

隨京元電陸續公布10月、11月營收，其中，AI動能延續和手機客戶旗艦新品備貨，且Gaming備貨潮告一段落後，將重新進行產能調配，預期產能利用率將上升至62~64%、優於上季，獲利部分也受惠產能利用率的提升和夏季電費結束，抵銷掉頭份廠區折舊提升帶來的負面影，市場預估全季營收99.4億，季增7%、年增36.2%，毛利率37.7%，稅後純益23.5億元，季增2%、年增15.7%，EPS為1.9元。

展望2026年，市場法人初步預期第1季隨客戶新品量產，有望淡季不淡，同時，為因應AI需求，已積極尋求廠房租賃來服務客戶，當中楊梅廠預期明年下在半年投產，有利未來營運表現。

奇鋐第3季受惠AI伺服器散熱需求強勁，再加上手機VC貢獻，毛利率26.1%，EPS為13.75元，優於市場預期。展望第4季，市場上修全季營收至463億元，季增19%，EPS上修至18.2元。

明年市場預期AI出貨櫃數將有兩倍以上成長，奇鋐水冷板、機箱受惠顯著，市場預估全年營收2,020億元，毛利率26.2%，EPS上修至77.8元。

看好相關個股後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。