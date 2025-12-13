聽新聞
0:00 / 0:00

京元電、奇鋐 權證四檔聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照

台股年終行情起跑，市場積極尋找波段潛力股之際，法人看好第4季、明年獲利成長的京元電子（2449）、奇鋐（3017）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

京元電子第3季毛利率36%，稅後純益23億元，季增5.8%、年減7.1%，每股純益（EPS）1.87元，獲利表現優於預期，主要動能來自AI相關客戶需求隨新品推出而成長，而車用電子業務也因相同客戶需求而創單季新高水準。

隨京元電陸續公布10月、11月營收，其中，AI動能延續和手機客戶旗艦新品備貨，且Gaming備貨潮告一段落後，將重新進行產能調配，預期產能利用率將上升至62~64%、優於上季，獲利部分也受惠產能利用率的提升和夏季電費結束，抵銷掉頭份廠區折舊提升帶來的負面影，市場預估全季營收99.4億，季增7%、年增36.2%，毛利率37.7%，稅後純益23.5億元，季增2%、年增15.7%，EPS為1.9元。

展望2026年，市場法人初步預期第1季隨客戶新品量產，有望淡季不淡，同時，為因應AI需求，已積極尋求廠房租賃來服務客戶，當中楊梅廠預期明年下在半年投產，有利未來營運表現。

奇鋐第3季受惠AI伺服器散熱需求強勁，再加上手機VC貢獻，毛利率26.1%，EPS為13.75元，優於市場預期。展望第4季，市場上修全季營收至463億元，季增19%，EPS上修至18.2元。

明年市場預期AI出貨櫃數將有兩倍以上成長，奇鋐水冷板、機箱受惠顯著，市場預估全年營收2,020億元，毛利率26.2%，EPS上修至77.8元。

看好相關個股後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。

延伸閱讀

毅嘉11月 EPS 0.16元 達運-0.06元

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

全民權證／奇鋐 挑價內外10%

奇鋐、富世達 大摩力捧

相關新聞

京元電、奇鋐 權證四檔聚光

台股年終行情起跑，市場積極尋找波段潛力股之際，法人看好第4季、明年獲利成長的京元電子（2449）、奇鋐（3017）等個股...

昇達科、華通 權證押長天期

特斯拉執行長馬斯克透露Space X有望掛牌，帶動低軌衛星概念股昨（12）日跟進升空，昇達科（3491）股價站上600元...

全民權證／華城 挑價內外20%

受電力需求大增及電廠退役潮影響，法人推估到2030年前，全美至少需新增121 GW電廠容量，推升變壓器需求，尤其是大型電...

全民權證／華新 瞄準逾90天

華新（1605）近期股價表現穩健，在電力電纜、不鏽鋼及資源事業三大核心業務支撐下，市場普遍看好其長期發展，雖然國際鎳價波...

全民權證／鴻海 二檔馬力強

鴻海（2317）積極推動Physical AI與AI機器人，強化軟硬整合能力與智慧製造生態系布局，並持續投入關鍵模組、整...

最牛一輪／眾達犀利 群益54拉風

眾達-KY（4977）今年前三季累計稅後純益2.79億元、每股純益（EPS）為3.53元。眾達日前法說會釋出該公司與博通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。