全民權證／鴻海 二檔馬力強

經濟日報／ 記者周克威整理

鴻海（2317）積極推動Physical AI與AI機器人，強化軟硬整合能力與智慧製造生態系布局，並持續投入關鍵模組、整機方案及人形機器人資料建構，目標在五年以上實現具自主學習能力的智慧組裝工廠。

市場對鴻海3+3+3轉型策略持正向看法，預期第4季營運將創全年高峰；Stargate專案雖有新競爭者加入，但鴻海仍為主要組裝廠，訂單動能穩健，預期2026年AI機櫃出貨可望突破2萬櫃；MDC產品獲利亮眼，GB機櫃毛利率約3.3%，MDC預期更高，市場預估2026年營收將達10.7兆元，年增36.4%，每股純益（EPS）進一步成長為18.1元。

看好鴻海後市的投資人，建議利用價內外15%內、可操作天期三個月以上商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

京元電、奇鋐 權證四檔聚光

台股年終行情起跑，市場積極尋找波段潛力股之際，法人看好第4季、明年獲利成長的京元電子（2449）、奇鋐（3017）等個股...

昇達科、華通 權證押長天期

特斯拉執行長馬斯克透露Space X有望掛牌，帶動低軌衛星概念股昨（12）日跟進升空，昇達科（3491）股價站上600元...

全民權證／華城 挑價內外20%

受電力需求大增及電廠退役潮影響，法人推估到2030年前，全美至少需新增121 GW電廠容量，推升變壓器需求，尤其是大型電...

全民權證／華新 瞄準逾90天

華新（1605）近期股價表現穩健，在電力電纜、不鏽鋼及資源事業三大核心業務支撐下，市場普遍看好其長期發展，雖然國際鎳價波...

最牛一輪／眾達犀利 群益54拉風

眾達-KY（4977）今年前三季累計稅後純益2.79億元、每股純益（EPS）為3.53元。眾達日前法說會釋出該公司與博通...

