全民權證／鴻海 二檔馬力強

鴻海（2317）積極推動Physical AI與AI機器人，強化軟硬整合能力與智慧製造生態系布局，並持續投入關鍵模組、整機方案及人形機器人資料建構，目標在五年以上實現具自主學習能力的智慧組裝工廠。

市場對鴻海3+3+3轉型策略持正向看法，預期第4季營運將創全年高峰；Stargate專案雖有新競爭者加入，但鴻海仍為主要組裝廠，訂單動能穩健，預期2026年AI機櫃出貨可望突破2萬櫃；MDC產品獲利亮眼，GB機櫃毛利率約3.3%，MDC預期更高，市場預估2026年營收將達10.7兆元，年增36.4%，每股純益（EPS）進一步成長為18.1元。

看好鴻海後市的投資人，建議利用價內外15%內、可操作天期三個月以上商品介入。（台新證券提供）

