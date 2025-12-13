全民權證／華新 瞄準逾90天

華新（1605）近期股價表現穩健，在電力電纜、不鏽鋼及資源事業三大核心業務支撐下，市場普遍看好其長期發展，雖然國際鎳價波動，仍吸引投資人關注。

華新集團近年積極進行多元化布局，特別是在綠色能源和電動車供應鏈的參與度逐漸提高。其電力線纜業務受惠於國內外電網升級與基礎建設需求，訂單能見度佳；不鏽鋼事業則持續優化產品組合，提升高附加價值鋼種比重，資源事業（如鎳生鐵）也隨全球電池材料需求增長，具備長線成長動能；且旗下記憶體大廠華邦電受惠AI需求，華新「母以子貴」同步受矚目。

權證發行商建議，看好華新後市表現的投資人，可透過價內外20％內、到期日90天以上的權證參與行情。

