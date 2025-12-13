全民權證／華城 挑價內外20%

受電力需求大增及電廠退役潮影響，法人推估到2030年前，全美至少需新增121 GW電廠容量，推升變壓器需求，尤其是大型電力變壓器（LPT）主要仰賴進口，短期仍供不應求，有利華城（1519）延續關稅轉嫁模式。

法人分析，由於華城訂單關稅已與客戶分攤，未來新訂單將納入變動條款，關稅對華城獲利影響有限。另外華城已逐步打入美國當地電網供應鏈，大幅提升未來接單機率。加上資料中心對交期更加敏感，有利延續現有關稅轉嫁模式。在美國需求強勁下，預估2026年及2027年，華城外銷比重將達50%、55%。

權證發行商表示，看好華城股價表現的投資人，可挑價內外20%以內，有效天期90天以上權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

