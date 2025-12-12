快訊

國際金價、銀價漲勢再起 台指期上半場先壓回

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。(中央社)
台股示意圖。(中央社)

台指期夜盤12日開盤後，在美股電子盤回穩中，以28,280點、下跌10點開出後，一路震盪走高，最高來到28,335點、上漲45點，但在市場對聯準會更寬鬆的預期心理發酵，那斯達克電子盤跌幅擴大下，又由紅翻黑，最低來到28,192點、下跌98點，截至晚間9點15分左右，指數在28,258點、約下跌32點附近遊走。

12日美股電子盤的焦點，主要在於聯準會對就業市場的擔憂，實際狀況可能為負成長中，引燃市場對未來貨幣市場更加寬鬆的預期心理下，金價再次反彈站上4,350美元大關，白銀價格在64.5美元的新高附近震盪，美元、美債也同步反彈中，又遇博通公布亮麗的財報與展望，但未上修2026年AI業績指引，導致盤前股價跌勢出現擴大跡象，衝擊投資人氣下，那斯達克電子盤在晚間9點過後，下跌逾百點；道瓊電子盤則上漲約逾80點；台指期夜盤上半場表現也顯疲弱。其中，台積電（2330）在夜盤交易9點15分時在1,485元、平盤附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌0.8%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲173點，收28,198點。其中，外資現貨買超166.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,976口至29,032口；投信買超14.7億元，自營商買超74.2億元，三大法人合計買超255.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股價漲量縮，短線守住10日線，但未能突破5日線，加上成交量能萎縮，短線將在5日線與10日線之間震盪，波段支撐暫看10日線。

