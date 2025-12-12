台指期震盪 收在28,292點、上漲191點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。（本報資料照片）
台指期12日開高震盪，終場收在28,292點，上漲191點，漲幅0.68%，法人指出，整體格局仍有利多方延續，只是短線需要時間消化情緒與事件型利空，因此維持中多觀點不變。

另外，台積電期收1,485元，上漲10元，電子期上漲0.41%，中型100期貨上漲1.23%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,261口至6,111口，其中外資淨空單增加2,379口至31,008口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,512口至10,102口。

聯準會（Fed）一如預期降息1碼，主席鮑爾對經濟成長前景表示樂觀，認為關稅對通膨的影響是暫時的，雖然聯準會釋出降息訊號，但市場早已提前反映，短線反而引發獲利回吐，所幸並未出現高檔爆量下殺，目前短中長期均線維持多頭排列。

道瓊工業指數周四（11日）收漲646.26點或1.34%，至48,704.01點，超越11月12日的歷史收盤高點；標普500指數上揚14.32點或0.21%，至6,901.00點，逢低買盤推動收復盤中失地，收盤突破10月28日紀錄創新高；那斯達克綜合指數則下跌60.30點或0.25%，以23,593.86點作收。

台指期 降息

