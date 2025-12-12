緯穎、世芯 瞄準逾120天

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
緯穎。 聯合報系資料照
AI伺服器需求持續升溫，法人指出，AWS最新公布的Trainium3 UltraServer系統架構將帶動供應鏈新一波成長動能，台廠包括緯穎（6669）、世芯-KY（3661）等有望同步受惠，市場看好後續營運可望進一步升溫。

AWS正式推出EC2 Trn3 UltraServers，採用全新Trainium3晶片，並由台積電3奈米技術打造。法人指出，根據AWS說法，Trn3 UltraServers可在單一整合系統中容納多達144顆Trainium3；據供應鏈調查，該系統由兩座液冷機櫃組成，每個機櫃可配置72顆晶片。

根據法人供應鏈調查，Trainium3伺服器的PCB（UBB）與機櫃將於2026年起陸續量產出貨，時間點分別落在第2季與第3季。相關台廠中，金像電為主要UBB板供應商，緯穎則是機櫃組裝的合作夥伴。

值得注意的是，緯穎受惠於大客戶AWS的AI晶片專案，預期下一代訓練晶片Trainium3（T3）有望成為緯穎2026年營收的強勁動能。法人指出，據調查緯穎T3晶片在2026年的出貨量可能落在120萬至180萬顆之間，實際增幅將取決於台積電3奈米產能的供應狀況。

此外，在最新營收模型中，目前預估緯穎2026年來自AWS的總營收貢獻約為台幣4,630億元，包含了T3、部分的Trainium2，以及一般伺服器的營收貢獻，後市可期。

AWS Trainium4的2奈米專案設計服務（Design Service）預計將由世芯-KY承接。事實上，Trainium4在架構上將有重大升級，設計將支援輝達的NVLink Fusion高速互連技術。

權證發行商建議，看好緯穎、世芯-KY等後市表現的投資人，可選價內外15%以內、剩餘天數120天以上的商品靈活操作。

