0050認售、50反1 四檔夯

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但卻好事變壞事，市場解讀利多出盡下，引動股市賣壓大舉出籠，衝擊台股昨（11）日開高走低，終場大跌1.32%，吸引買盤轉向相關指數型ETF商品避險。

台股本波自11月中下旬觸底反彈以來，隨新台幣兌美元匯率開始走升，吸引國際熱錢湧入台股，帶動外資轉賣為買，加上內資投信與自營商啟動作漲行情、散戶與主力也進場追搶，帶動台股10日收盤與市值雙創歷史新高。

儘管市場對於明年上市櫃獲利預期仍有二位數的成長空間，且AI仍將是市場交投的主旋律，將帶動GDP持續升溫，因而近期各內外資機構法人看2026年台股高點，多在3萬點以上，其中尤以中信與台新投顧同看35,000點最樂觀。

不過短線上，因台股短短14個交易日，波段漲逾2,100點、漲幅超過8%，因而在昨日盤中創下歷史新高28,568點後，隨即引動前高套牢與獲利了結雙賣壓出籠，衝擊指數早盤翻黑並一路反轉向下，終場大跌375點收市。

由於短線漲多承壓，加上技術指標高檔向下死亡交叉，因此法人預期短線上，行情恐將拉回修正，估計27,500點將是第一道修正滿足點，26,300~26,350點附近將是短線修正的滿足點，但拉回反而是擇優布局的好買點。

權證發行商建議，對於後市短線行情轉向保守、並預期將拉回修正的投資人，可挑選相關連結指數型ETF，如元大台灣50（0050）的認售權證、或元大台灣50反1（00632R）的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

台股 短線 認售權證

