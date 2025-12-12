全民權證／聖暉 挑逾四個月

台股昨（11）日漲多回檔，聖暉*（5536）由於未來五年營收與獲利均將維持雙位數成長，在前景看俏下，吸引買盤大舉加持，拉動股價逆勢走強，終場大漲2.95%、收803元，攀本波反彈高峰。

外資高盛證券指出，目前除中國市場外，全球各地均面臨嚴重的人力短缺問題，而半導體、PCB及封測等領域在AI需求帶動下，有大量建置案推動，故看好未來五年成長性。

聖暉*正與美國兩家總包商合作，搶攻美國晶圓代工與資料中心的建置機會，使美國市場成2027年前重要成長引擎。權證發行商建議，若看好聖暉*表現，可選價外20%至價內10%、距離到期日逾120天的相關認購權證布局。（永豐金證券提供）

