全民權證／富世達 兩檔耀眼

經濟日報／ 記者崔馨方整理

富世達（6805）昨（11）日漲3.5%至1,590元。法人看好，水冷長期趨勢不變，滑軌切入GB及VR系列伺服器應用，將為富世達提供中長期成長動能，故給予「買進」投資評等。

法人分析，過去富世達主要出貨通用伺服器的滑軌，近期公司跨足到AI滑軌；根據供應鏈訪查，目前切入輝達GB300與VR200的滑軌RVL，相較通用伺服器單支滑軌其單價將增逾20%，毛利率也將同步成長，故AI滑軌將成富世達繼水冷快接頭後的另一項成長動能。

權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數逾150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託提供、記者崔馨方整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

富世達 伺服器

相關新聞

緯穎、世芯 瞄準逾120天

AI伺服器需求持續升溫，法人指出，AWS最新公布的Trainium3 UltraServer系統架構將帶動供應鏈新一波成...

0050認售、50反1 四檔夯

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但卻好事變壞事，市場解讀利多出盡下，引動股市賣壓大舉出籠，衝擊台股昨（11）日開高走...

全民權證／順達 押價內外10%

順達（3211）第3季BBU業務暢旺，整體表現亮眼，後續BBU出貨依然可成長。法人預期，AI晶片功耗攀升，推動BBU在2...

全民權證／聖暉 挑逾四個月

台股昨（11）日漲多回檔，聖暉*（5536）由於未來五年營收與獲利均將維持雙位數成長，在前景看俏下，吸引買盤大舉加持，拉...

最牛一輪／志聖帶勁 凱基55有戲

志聖（2467）積極轉型布局半導體先進封裝與載板製程設備，受惠先進PCB導入新製程設備需求，營收結構明顯優化。

