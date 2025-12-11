聽新聞
台指期多頭續攻！夜盤強漲逾百點 法人這樣分析
台指期夜盤11日以28,112點開高走高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報28,231點、漲130點、漲幅0.4%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,272點後，多頭力道持續上攻。期貨法人提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。
綜合元富、永豐期貨看法，聯準會如市場預期降息一碼，同時宣布每月約四百億美元的國庫券購買計畫以補充準備金、緩解資金面緊張，確實提高了市場的流動性想像，但由於Fed強調這是技術性操作、而非全面QE，語氣仍偏謹慎，使得降息利多並未形成全面性推升效果，所幸並未出現高檔爆量下殺，目前短中長期均線維持多頭排列，多方架構未遭到破壞。
另外，進一步觀察這波賣壓結構，其本質並非基本面轉弱或資金撤退，而是降息已提前反映、財報短線擾動與制度性調整同時發生所造成的技術性震盪，在調整完財務體質後，明年壽險將從賣方轉向買方，在政策方向、資金環境偏寬鬆與科技成長主軸並未動搖的前提下，整體格局仍有利多方延續，只是短線需要時間消化情緒與事件型利空，因此維持中多觀點不變。
