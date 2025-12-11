期貨商論壇／永續期 避險操作

聯準會FOMC會議決議再次降息1碼，期貨法人表示，聯準會降息決議公布後，集中市場加權指數昨（11）日早盤創高後震盪盤跌，有利多出盡味道，宜留意回檔風險，可利用永續期貨進行避險操作。

永豐期貨分析，此次FOMC會議投票分歧擴大，顯示委員對進一步寬鬆政策的看法日益謹慎，會後聲明重新納入「the extent and timing」措辭，強烈暗示連續降息周期將告一段落，未來降息步調會明顯放緩，可以看到FedWatch在未來兩次會議維持利率不變機率皆高於五成。

這與最新點陣圖顯示的2026年至2027年每年僅降息1碼的預期相符，反映利率正逐漸接近長期中性水準。同時，聯準會下修通膨預估，今明兩年的失業率預估則是持平，表示對經濟前景維持樂觀態度。

除利率調整，此次會議焦點是重啟資產購買。在12月1日結束縮表操作後，聯準會隨即宣布自12月12日起，將每月購買400億美元的短期國債，預計持續四個月。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）